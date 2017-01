Plus d'infos sur le spectacle Les Precieuses Ridicules à Macon

LE THEATRE SCENE NATIONALE (1-136912/13/14) MACON VAL DE SAONE présente ce spéctacle

Molière / Cie la Boulangerie – Camille Germser / Camille Germser et ses « girls » nous invitent à une version musicale et décalée des Précieuses ridicules. Le texte de Molière est restitué dans son intégralité, sous les sunlights du music-hall : chansons et musiques trépidantes, claquettes, personnages imprévus, retournements de situation et travestissements... Un spectacle fou et pétillant ! PMR : 03.85.22.82.99