ANIM'15 Productions (54.0054/54.0160) Présente en accord avec Passerelle Productions ce spectacle

Thierry Garcia, l'imitateur caméléon, investit la Grande Comédie pour présenter son nouveau spectacle " Profession : voleur d'identités " mis en scène par Yves Le Rolland. Révélé par l'émission " Graines de Star " sur M6, Thierry Garcia intègre les Guignols de l'Info en 2007. C'est lui qui prête sa voix entre autres à François Hollande, François Bayrou, Didier Deschamps ou Stéphane Plaza. Invité régulier des " Années Bonheur " de Patrick Sébastien, il est cette année un des pensionnaires permanents de " Vivement dimanche prochain " l'émission de Michel Drucker. Et à la radio, il est tous les jours dans l'émission " Midi ensemble " de Daniela Lumbroso sur France Bleu. Dans son nouveau spectacle, Thierry Garcia enchaîne avec fluidité les personnages où se mêlent humour et émotion. Généreux, émouvant, pitre, surdoué de la chanson, il n'a pas son pareil pour nous raconter les vies imaginaires des gens célèbres. Personne n'est épargné, les vedettes de la télévision (Jean-Luc Reichmann, Nikos, Frédéric Lopez), du cinéma (Jean Dujardin, Depardieu, Fabrice Lucchini, Galinette et Papet), de la chanson ( Aznavour, Stromae, Nougaro...), du sport (Laurent Blanc, Franck Ribery...), sans oublier les hommes politiques (Hollande, Sarkozy, DSK...).Réservations PMR : 03 83 19 15 15.