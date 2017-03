Plus d'infos sur le spectacle Et Maintenant Simone Veille à Chalon sur Saone

Enfin un spectacle qui raconte avec humour l'évolution de la condition féminine en France, des années 50 à nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille.

De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre fa?on de parler des femmes.

Trinidad, un des quatre auteurs de la pièce, est humoriste, imitatrice, chanteuse et fait du one-woman-show. On comprend aisément que le rire, le chant et les scènes rythmées se succèdent dans Et pendant ce temps, Simone veille sans faux pas. Dynamisme, fluidité et humour sont les maîtres mots de ce spectacle riche et touchant, qui a pour vocation certes de faire rire, mais avant tout de transmettre et de partager l'histoire des acquis de la femme. Un spectacle moderne qui permet d'avancer et de prendre du recul à la fois

Plus de 60 000 spectateurs ont déjà plébiscité ce spectacle

ET MAINTENANT SIMONE VEILLE - SALLE MARCEL SEMBAT

Le prix des places est compris entre : 22.00 et 25.00 ?

Date : mardi 14 mars 2017