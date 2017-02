Plus d'infos sur le spectacle Le Voyage Du Lion Boniface Par Sz à Macon

Spectacle à partir de 2 ans.

LE VOYAGE DU LION BONIFACE par SZ Grenoble [Ciné-concert] [À partir de 2 ans] - 35 mn Après « Le petit monde de Léo Lionni » programmé à la Cave en 2012, le duo SZ revient avec un nouveau ciné-concert pour les plus jeunes, Le Voyage du Lion Boniface. Sur la projection de courts films d'animation* réalisés par Fyodor Khitrouk, un des maîtres de l'animation russe et créateur de Winnie l'Ourson notamment, SZ livre une musique originale et personnelle, s'alliant harmonieusement à cet universdessiné et rafraîchissant. * Les Vacances de Boniface (1965) : Quand le lion Boniface quitte son cirque pour des vacances en Afrique, il ne peut s'empêcher d'amuser les enfants ... *L'Ourson (1964) : Quand un petit ours n'a pas sommeil, il part à la découverte du monde hivernal qui lui réserve bien des surprises ... Un spectacle onirique à savourer à tout âge !!

Site web : http://www.cavazik.org

Infos réservation :

Billetterie : https://www.weezevent.com/le-voyage-du-lion-boniface-par-sz tel : 03 85 21 96 69 mail : cath@cavazik.org