Spectacle à partir de 3 ans.

GAMBETTES SYMPHONIES par la Cie Les Zinzins Grenoble [bal pour réjouissances jambesques] [dès 3 ans] durée 1h La Cie Les Zinzins est née en 1997, de la rencontre de 5 artistes aux savoir-faire variés, autour d'une volonté commune : la création d'une forme de théâtre musical à destination du jeune public. Elle compte aujourd'hui 9 personnes, parmi lesquelles des comédiens, musiciens, scénographe, costumière et administratif. En cette période d'anniversaire de la Cave, il nous semblait logique de fêter aussi, avec le public, leurs 10 ans d'existence ! Après République Zinzin en 2009, Le Bal Zinzin en 2012 et dernièrement Disco Z en avril 2015, nous retrouvons la Cie Les Zinzins aujourd'hui à l'occasion de leur toute nouvelle création GAMBETTES SYMPHONIES ! Objet hybride non identifié fait de musiques étranges et joyeuses, de chorégraphies animales ou végétales et de mots ourdis ou hardis. Danser et se dire des vrais trucs, jouer et sentir le doute sur les visages, sourire et faire grimper le baromètre de l'heurosité... C'est toute l'ambition de ce nouveau spectacle ! Avec Marcel Sanglier [chant, kaossilator, trucs divers et variés] et Rémi Chevreuil [chant, Guitare, trombone, machines diverses et variées]

