Spectacle à partir de 3 ans.

BOITE DE NUITS par la Toute Petite Cie Treffort-Cuisiat (01) [théâtre musical] [Tout public à partir de 3 ans] - durée 45 mn Après Boîte à Gants programmé à la Cave en mai 2016, La Toute Petite Cie revient nous présenter le second spectacle de sa trilogie des Boîtes, BOITE DE NUITS, théâtre musical qui aborde les thèmes liés au sommeil, ce dernier continent inconnu inexploré. Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer... avec son assistant ! M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, des comptines et des légendes !!) et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. Vous entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil, dont tous les spécialistes nous parlent mais qu'on n'entend jamais, vous découvrirez comment ils fabriquent le sable qui correspond à chacun de vos dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de dormir du sommeil du juste ...

Site web : http://www.cavazik.org

Billetterie : https://www.weezevent.com/boites-de-nuit-par-la-toute-petite-cie tel : 03 85 21 96 69 mail : cath@cavazik.org