Plus d'infos sur l'exposition Yann Pei Ming / D'après photo à Chalon sur Saone

Célèbre pour ses portraits monumentaux brossés en bichromie, Yan-Pei Ming tente à travers eux de concevoir le portrait universel, sans s'attacher à la ressemblance. Artiste compulsif et persévérant, il travaille indépendamment des caprices de courants artistiques éphémères, déclinant ses portraits en séries, peignant d'après modèle, de mémoire ou d'après photographie. C'est ce dernier aspect qui intéresse ici le musée Nicéphore Niépce : Ming y est invité à consulter les collections et à concevoir, telle une performance, une exposition unique et inédite à partir de photographies iconiques ou anonymes issues du fonds du musée.

