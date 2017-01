Plus d'infos sur l'exposition Stéphane Couturier / Alger, Climat de France à Chalon sur Saone

Stéphane Couturier s'attache aux développements urbains et aux métamorphoses des bâtiments. Avec élégance, le photographe réussit à mettre à nu les « tripes de la ville » ; ses vues, qu'elles soient réalisées à Paris, Berlin, La Havane ou Séoul, sont l'inextricable enchevêtrement d'un rendu hyperréaliste et de la dissolution de la forme. Conçu à partir de 2011, le projet « Climat de France » repose sur une figure de l'architecture des années 1950, Fernand Pouillon, qui fut un des grands bâtisseurs des années de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. A travers la photographie et la vidéo, Stéphane Couturier dissèque la plus grande cité d'Alger, édifiée au moment de la guerre d'Algérie, lieu d'affrontement entre GIA et pouvoir, et désormais place forte de tous les trafics.

Site web : http://www.museeniepce.com/

Infos réservation :

Entrée gratuite Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi et les jours fériés de septembre à juin 9h30 ... 11h45 / 14h ... 17h45 en juillet / août 10h ... 18h