Plus d'infos sur l'exposition Lamia Joreige / Beyrouth : autopsie d'une ville à Chalon sur Saone

Artiste plasticienne et cinéaste libanaise, Lamia Joreige utilise des documents d'archives et des éléments fictifs pour réfléchir aux relations entre les histoires individuelles et l'histoire collective. Elle explore les représentations des guerres libanaises et leurs conséquences. Beyrouth est au centre de son imagerie. Son travail porte essentiellement sur le temps, l'enregistrement de la trace et des effets du temps sur nous.

Site web : http://www.museeniepce.com

Infos réservation :

Entrée gratuite Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi et les jours fériés. de septembre à juin 9h30 ... 11h45 / 14h ... 17h45 en juillet / août 10h ... 18h