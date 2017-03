Plus d'infos sur le spectacle R / Traces à Le Creusot

L'ARC - SCENE NATIONALE (L.1028448/1028449/1028450) présente ce spectacle

Après le succès de Rouge la saison passée, mickaël Le Mer revient avec le magniique solo R, suivi de Traces, nouvelle pièce pour 3 danseurs, dépassant encore une fois les frontières du hip-hop. S'inspirant de la gestuelle des danses urbaines, le chorégraphe parvient à en transcenderles codes et à les porter à une puissance poétique nouvelle. Chacune des ses créations puise sa force dans les personnalités des danseurs qu'il met en scène, toujours étonnants d'énergie et de virtuosité. Deux spectacles envoûtants, magnifiés par la beauté des lumières et des musiques. "Mickaël Le Mer et sa compagnie S'poart créent une danse hip-hop marquée d'une sensibilité à la fois poétique et urbaine". L'est Républicain.Reservation PMR : 03.85.55.37.28