Plus d'infos sur le concert Alex Beaupain à Macon

LE THEATRE SCENE NATIONALE (1-136912/13/14) MACON VAL DE SAONE présente ce spéctacle

De retour sur scène avec Loin son cinquième album, Alex Beaupain se distingue par une écriture ciselée, fluide et élégante. Dans la justesse et la concision d'un verbe poétique, il sait faire chanter les larmes et les regrets mieux que personne, avec des airs rythmés, un peu pop, qui parlent du monde.Apéro Concert Aléo'Live à 18h30 à l' Éspace CabaretPMR : 03.85.22.82.99