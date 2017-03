Plus d'infos sur le concert Loic Lantoine à Le Creusot

L'ARC - SCENE NATIONALE (L.1028448/1028449/1028450) présente ce spectacle

Loïc Antoine et le Very Big Experimental Toubifri OrchestraQuand un orchestre un peu fou, sans limite de styles, rencontre un poète un peu fou, sans limite de coeur... Ce concert est une fusion originale des genres qui sublime la voix singulière et la parole vibrante de loïc Lantoine. Depuis 2006, les 18 musiciens du Very big Experimental toubifri Orchestra inventent un mélange musical fait d'excentricités sonores, de mélodies insolites et de grooves décapants. Quand ils croisent Loïc Lantoine, ses chansons brutes et fragiles leur inspirent ce spectacle où se mêlent la richesse poétique et la diversité musicale ancrée dans le jazz. Deux univers qui se nourrissent pleinement dans l'énergie de la scène.Reservation PMR : 03.85.55.37.28