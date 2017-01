Plus d'infos sur le concert Il Etait Une Fois L'operette à Charnay les Macon

IL ÉTAIT UNE FOIS L'OPÉRETTE Un spectacle musical dansé et chanté en direct par les artistes de la Compagnie Trabucco Opérette, théâtre musical, opéra comique... Nombreux sont les qualificatifs correspondants à ce genre musical. Après un retour aux sources en 2014 avec Les Folles Années de l'Opérette, La Compagnie Trabucco vous propose de découvrir à travers son nouveau spectacle, Il Était Une Fois l'Opérette, les airs - connus et moins connus - des grands compositeurs tels qu'Offenbach, Lopez, Varney, Scotto, etc. Nos chanteurs, danseurs et comédiens vous donnent rendez-vous dans un spectacle mêlant humour et émotions, sur scène à l'automne 2016. Pour les PMR : merci de bien vouloir contacter Arc en Ciel productions au 02 35 86 85 00.

Site web : http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Operette-IL-ETAIT-UNE-FOIS-L-OPERETTE-YQ605.htm.htm