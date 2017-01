Plus d'infos sur le concert Yves Jamait à Chalon sur Saone

D2P (lic.3-141 552) en accord avec Par Hasard Productions & Le Mur du Songe présente ce concert

Après « Voyager léger », leur premier album distingué par un coup de coeur de l'académie Charles Cros, après « Tout va bien » leur deuxième spectacle labellisé « Talent Adami On y chante » au festival d'Avignon et après plus de quatre cents concerts dans toute la francophonie, Lili Cros et Thierry Chazelle nous présentent « Peau neuve ». Des voix qui s'entremêlent à la perfection, des chansons à l'écriture ciselée et originale en forme de courts métrages, des sonorités riches et travaillées, des corps en mouvement pour souligner subtilement l'humour ou l'émotion, deux artistes qui nous apparaissent plus libres et complices que jamais. Réservations PMR : 03 85 41 50 04