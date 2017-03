Plus d'infos sur le concert Jenifer à Chalon sur Saone

Live Nation (2-1058290, 3-1058291) présente ce concert.

Jenifer signe avec le producteur de spectacle Live Nation pour sa prochaine tournée, dont les premières dates sont annoncées pour février et mars 2017. De retour au micro, la chanteuse va parcourir la France et la Belgique, à la rencontre de son public, très impatient de la revoir sur scène. A Paris, Jenifer leur donne rendez-vous dans un jardin magique, un Paradis secret qui sera dévoilé prochainement. Quatre ans après son dernier album de chansons inédites, “L'amour et moi“, Jenifer est en studio pour son septième album studio, attendu pour octobre 2016. Le premier extrait single “Paradis Secret”, composé et écrit par Emmanuel Da Silva, Jenifer et F. Fortuny, a été dévoilé il y a quelques jours pour le plus grand bonheur de fans impatients, en se classant directement N°1 des ventes singles. Les commandes sont limitées à 8 places.Personnes à mobilité réduite : 06 95 85 52 05